L’acteur britannique Idris Elba refuse désormais le qualificatif « acteur noir ». Par la canal d’une interview qu’il a accordée à Esquire UK, il a fait savoir qu’une telle appellation ne rend aucun service aux acteurs dans l’industrie du cinéma. « Si nous passions la moitié du temps à ne pas parler des différences mais des similitudes entre nous, la planète entière changerait la façon dont nous nous traitons les uns les autres. En tant qu’êtres humains, nous sommes obsédés par la race. Et cette obsession peut vraiment entraver les aspirations des gens, entraver leur évolution », avait-il indiqué au cours de cette sortie médiatique.

Il continue de combattre le racisme

Il a tout de même tenu à nuancer que ses propos ne traduisent pas un refus de combattre le racisme ou de nier son existence. « J’ai arrêté de me décrire comme un acteur noir quand j’ai compris que cela me mettait dans une case. Nous devons grandir. Nous devons le faire. Notre peau n’est rien de plus que ça. C’est juste de la peau. Voilà, j’ai fini de râler », a poursuivi la star de « Luther ». Rappelons qu’il s’est démarqué par ses rôles dans les productions telles que : drogue Stringer Bell dans la série HBO "The Wire", DCI John Luther dans la série policière "Luther" de la BBC et bien d’autres.