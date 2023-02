Dans une affaire relative au trafic de stupéfiant, environ quinze personnes se sont retrouvées dans les mailles des forces de l'ordre en République du Sénégal. Au nombre de 13 au total à être inculpés, huit parmi ces individus ont été devant la chambre criminelle des accusations d’association de malfaiteurs, trafic international de drogue et contrebande en bande organisée ce mardi 07 février 2023. Cependant, le dossier a été renvoyé au 18 avril prochain pour délibération en raison de ‹‹ l’exception d’incompétence soulevée par les avocats de la défense ››, d'après les informations rapportées par les médias locaux.

Une quinzaine de têtes dans le viseur de la justice Sénégalaise suite à la saisie de 750 kilogrammes de produits prohibés. Au nombre des treize personnes épinglées par les forces de l'ordre dans le cadre des investigations relatives à l'affaire de trafic de drogue figurent Alpha Ka, Faisal Boutbmur, Amadou Mboup, John Glen Edgar Silos, Saïd Lagmouri, Sean Robert Chapman, Désiré Caroline Symoens et Abdoula Lamrabet. Mbaye Hadji, Oumou Khaïry Kane, Stéphane Aziz Mao Thierry Wone, et Silèye Diallo, ont bénéficié d’un non-lieu total. Ouvert devant la chambre criminelle des accusations d’association de malfaiteurs, trafic international de drogue et contrebande en bande organisée ce mardi 07 février 2023, le dossier a été renvoyé au 18 avril prochain.