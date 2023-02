L'influenceuse ivoirienne Lolo Beauté a récemment fait la une des médias sociaux après avoir laissé voir par inadvertance ses parties intimes lors d'une diffusion en direct sur Facebook alors qu'elle se faisait visiblement épiler chez une esthéticienne. Cette situation a suscité des réactions outrées sur la toile, avec plusieurs internautes qui repartageaient la vidéo en question, d'autres insultant l'influenceuse. Une situation qui a mis la toile ivoirienne en ébullition. Mais pour le célèbre animateur français Claudy Siar, cette situation est insupportable, Il a exprimé son ras-le-bol face à ce qu'il appelle le voyeurisme et la culture de la médiocrité intellectuelle.

Claudy Siar a déclaré que ce type de comportement avilissant est préjudiciable non seulement à l'image des femmes noires, mais aussi à l'identité afro en général. Il a ajouté que ces fausses valeurs sont dégradantes pour l'ensemble de l'espèce humaine. Siar a ainsi souligné le besoin de repères positifs pour la jeunesse et a appelé à mettre fin à ce genre de polémique stérile.

Toutefois, il a tenu à préciser que son propos ne visait pas à stigmatiser Lolo Beauté, et qu'elle avait le droit de faire ce qu'elle veut de sa vie. «Mon propos doit être mieux compris ! Il y a trop de polémiques ridicules et stériles car trop de voyeurisme ! Tout le monde s’attarde sur une partie de sexe, comme si vous n’aviez JAMAIS vu le sexe d’une femme. Vous vous étonnez d’une partie plus foncée de son corps !! Mais vous êtes sérieux ??!! Et je regrette que Lolo beauté vous ait répondu ! Elle aurait dû ignorer les polemiqueurs des réseaux sociaux ! Bref ! Tout ça contribue à donner de mauvais exemples et valeurs à la jeunesse qui pourtant a tant besoin de repères positifs. J’ajoute que Lolo Beauté a le droit de faire ce qu’elle veut de sa vie , seuls les commentaires inutiles pourrissent les rapports humains et le respect mutuel…»

Cette situation met en lumière le phénomène croissant de la culture de l'exhibitionnisme sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs sont encouragés à partager leur vie privée et leur intimité, souvent au détriment de leur propre dignité et de leur image publique. Dans ce contexte, il est essentiel de souligner l'importance de la responsabilité personnelle et de l'éthique sur les réseaux sociaux, en particulier pour les personnalités publiques.