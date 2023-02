Les affrontements survenus à Bignona au Sénégal suite au renvoi du procès d'Ousmane Sonko avec Mame Mbaye Niang ont fait deux victimes dont l’un a perdu son œil gauche et l’autre est atteint au bas-ventre. Il s'agit d'Abdoulaye Diallo et de Mamadou Khouma. Les manifestants s'étaient mobilisés pour protester contre le traitement infligé au leader du Pastef Ousmane Sonko.

Les forces de l'ordre qui sont intervenues pour disperser les manifestants ont blessé deux parmi ces derniers. Les victimes ont été évacuées d'urgence à l'hôpital. « Les médecins ont tout fait. Malheureusement, mon frère a perdu l’œil gauche », a déploré un frère à Abdoulaye Diallo. Khouma la victime atteinte au bas-ventre a été admis au bloc opératoire du centre hospitalier de Ziguinchor où il a été opéré. Il est actuellement hors de danger.

De retour du procès le 16 février dernier, l'opposant Ousmane Sonko a été enlevé de force de sa voiture par la police qui l’a conduit à son domicile.

Les forces de l’ordre ont cassé la vitre de sa voiture et forcé les serrures pour le faire sortir de force et le mettre à bord d’un fourgon blindé. Il a été mis sous résidence surveillée. ‹‹ Avec tout le dispositif qu’ils avaient, ils pouvaient escorter notre cortège sans grabuges. On me bloque chez moi de manière tout à fait illégale parce qu’aucun juge n’a décerné une ordonnance pour que je sois sous résidence surveillée », s'est indigné Sonko sur sa page facebook.