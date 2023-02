C'est un éditorial qui est passé inaperçu en Afrique. En France, le général français Bruno Clément-Bollée a écrit une opinion dans Le Monde intitulée « Fini, l’Afrique dominée, place à l’Afrique souveraine et son message : l’Afrique aux Africains ! ». Il y expose son point de vue sur la situation en Afrique et l’évolution des relations entre l’Afrique et l’Occident. Il rappelle que quelques années plus tôt, il avait appelé la France et plus généralement l’Occident à prendre conscience que la situation en Afrique a changé et que l’époque où leurs méthodes et leurs projets prévalaient est déjà révolue. Il recommande de revisiter leur regard, leur rapport à l’autre, leurs modes d’action et l’image qu'ils projettent sur le continent. Depuis, sur le terrain, les événements se précipitent, et ne lui ont hélas pas donné tort...affirme-t-il.

Le général français Bruno Clément-Bollée expose son point de vue sur la situation en Afrique et l’évolution des relations entre l’Afrique et l’Occident. Il soutient que la France et l’Occident doivent prendre conscience que la situation en Afrique a changé et que leurs méthodes et leurs projets ne prévalent plus. Selon lui, il est temps de revisiter le regard et l'image que les occidentaux projettent sur le continent. Depuis, les événements montrent que le mouvement est irréversible et que l’Afrique. Le rejet des méthodes et des projets occidentaux commence à se faire sentir et la France paie aujourd’hui le message en pleine figure faisant une référence à peine voilée à la débâcle au Mali, en Centrafrique mais désormais aussi au Burkina Faso.

Le général souligne que les conséquences de ce mouvement montrent que le principe de souveraineté s’applique déjà dans beaucoup de domaines. En matière de gouvernance, plusieurs pays ont déjà pris leurs distances avec la démocratie de type occidental et ses valeurs qui ne font plus recette. Pour lui les changements dans les choix des partenaires sont déjà une réalité, avec la Chine, l’Inde, le Brésil, la Turquie, la Russie, et d’autres encore de plus en plus présents en Afrique. Le général Clément-Bollée estime que la France doit prendre en compte ce changement de paradigme et adapter sa politique en conséquence. Il recommande de passer d’une logique de contrôle à une logique de partenariat, fondée sur l’échange et la coopération.