La Russie continuera à soutenir le Mali dans la tâche d'améliorer l'efficacité opérationnelle des forces armées de la république. C’est ce qu’a déclaré mardi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à l'issue d'un entretien avec son homologue malien, Abdoulaye Diop.

"Nous continuerons à apporter le soutien nécessaire à nos amis bilatéraux, non seulement en matière de développement économique, commercial et d'aide humanitaire, mais notamment dans le cadre de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle des forces armées du Mali et de la formation des soldats et des agents des forces de l’ordre. Nos amis maliens ont des demandes spécifiques à cet égard et elles seront satisfaites", a déclaré le ministre russe. (avec TASS)