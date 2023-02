Olaf Scholz, chancelier allemand, a apporté des précisions sur l’aide occidentale apportée à l’Ukraine. Dans une interview accordée à l’hebdomadaire allemand, Bild am Sonntag, le dirigeant allemand a fait savoir que toutes les parties prenantes à la guerre en Ukraine, se sont entendues sur un point. Ce dernier concerne le fait que les armes occidentales livrées à Kiev ne seront pas utilisées pour attaquer le territoire russe. Dans cet entretien publié ce dimanche 5 février 2023, il a assuré que cette question a été validée et éclaircie par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

« Une série de comparaisons historiques saugrenues »

Notons que les propos d’Olaf Sholz interviennent après ceux de son homologue russe, Vladimir Poutine, qui avait déclaré, le jeudi 02 février 2023 : « les chars allemands nous menacent à nouveau », faisant notamment référence aux 80 ans de la victoire soviétique contre les armées d’Hitler à Stalingrad. Les propos du chef du Kremlin ont été abordés par Olaf Scholz. Pour lui, ils « s'inscrivent dans une série de comparaisons historiques saugrenues qu'il utilise pour justifier son attaque contre l'Ukraine ». Pour rappel, l’OTAN avait exhorté, il y a plus d’un mois, ses membres à faire davantage en ce qui concerne la fourniture d’armes à l’Ukraine.

Dans une interview publiée le vendredi 30 décembre 2022, par l’agence de presse allemande DPA, Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, avait appelé les membres de l’alliance à fournir plus d’armes à l’Ukraine. « J'appelle les alliés à faire plus. Il est dans l'intérêt de notre sécurité de s'assurer que l'Ukraine l'emporte et que Poutine ne gagne pas » avait-il déclaré, tout en soulignant que le besoin en pièces de rechange pour armements et en munitions est important en Ukraine. « Nous savons que la plupart des guerres se terminent à la table des négociations - probablement dans cette guerre ce sera aussi le cas -, mais nous savons que ce que l'Ukraine peut obtenir de ces négociations dépend inextricablement de la situation militaire » avait-il ajouté.