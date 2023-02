Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, a fait appel aux puissances nucléaires pour qu'elles s'engagent à ne pas utiliser l'arme nucléaire. Lors de son discours devant l'Assemblée générale de l'organisation mondiale sur les priorités pour 2023, il a souligné la nécessité de se recentrer sur le désarmement et la maîtrise des armements et de réduire les menaces stratégiques que représente l'arme nucléaire. «Le moment est venu de se recentrer sur le désarmement et la maîtrise des armements, de réduire les menaces stratégiques que représentent l’arme nucléaire et d'orienter les efforts vers leur élimination complète» a déclaré M. Guterres.

Le secrétaire général a également mis en lumière le risque accru d'utilisation accidentelle ou délibérée de l'arme nucléaire. Il a appelé à mettre fin à la menace que représentent les 13 000 armes nucléaires stockées dans le monde. De plus, il a souligné la nécessité d'établir des normes pour les menaces technologiques, telles que les cyberattaques contre les infrastructures civiles et les restrictions sur l'utilisation des systèmes militaires sans pilote.

Pour rappel, il y a quelques mois, lors des bombardements contre la centrale de Zaporijjia en Ukraine, le secrétaire général de l'ONU avait lancé un message, s'inquiétant des risques autour des attaques. Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'était exprimé lors d'une conférence de presse à Tokyo. Il avait jugé inacceptable des attaques contre des centrales nucléaires et appelé très tôt à une inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique puisse accéder à la centrale. Les deux parties russe et ukrainienne se renvoient la responsabilité de la situation autour de la centrale nucléaire la plus grande d'Europe.