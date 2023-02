Plusieurs jours après, l'affaire de ballon abattu est toujours d'actualité. Le sujet a été évoqué au cours de la Conférence de Munich sur la sécurité. C'est l'empire du milieu qui est revenu sur le sujet par le biais de sa diplomatie. En effet, selon des sources généralement bien introduite, le chef de la diplomatie chinoise a fustigé la réaction du pays de l'Oncle Sam après la découverte de ballons qui a malencontreusement pénétré l'espace aérien américain il y a quelques jours. Wang Yi, un officiel chinois a dénoncé "un abus à 100% de l'utilisation de la force" et s'est demandé si Washington compte abattre tous les ballons dans le ciel.

L'empire du milieu réagit une nouvelle fois sur le sujet de ballon chinois abattu dans le ciel américain. Ce samedi, pendant la Conférence de Munich sur la sécurité, la Chine par la voix de Wang Yi, a dénoncé "une violation de la pratique coutumière internationale". «Il y a beaucoup de ballons dans le ciel, de différents pays. Voulez-vous abattre chacun d'entre eux? Cela ne montre pas que l'Amérique est forte», a estimé Wang Yi, qui a affirmé une nouvelle fois que le ballon abattu dans le ciel américain était d'usage «civil».

«C'est un abus à 100% de l'utilisation de la force, c'est une violation de la pratique coutumière internationale, en particulier la convention de Chicago sur l'aviation civile», qui date de 1944 a poursuivi Wang Yi. Au cours de sa déclaration, Wang Yi a conseillé aux USA de «ne pas faire de telles choses absurdes simplement pour détourner l'attention de ses problèmes intérieurs». «Nous avons demandé aux États-Unis de gérer cette situation de manière calme et professionnelle. Malheureusement, les États-Unis ne tiennent pas compte de ces faits et utilisent des avions de chasse de pointe pour abattre un ballon avec leurs missiles, ce qui est, selon moi, absurde et hystérique», a-t-il poursuivi.