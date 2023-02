Les récents événements liés à un ballon chinois abattu par l’armée américaine ont visiblement amené le Japon à réévaluer certaines situations avec Pékin. En effet, le ministère japonais de la Défense a fait savoir qu’à trois reprises au minimum au cours de l’année 2019, certains objets volants non identifiés ont violé le ciel du Japon. À ce jour, les autorités japonaises ne disposent d’aucune preuve formelle qu’il s’agisse de ballons de reconnaissance sans pilote envoyés par la Chine. Le Japon demande tout de même à la Chine de confirmer ces faits. Le Japon voudrait également « qu'une telle situation ne se reproduise plus à l'avenir ».

La Chine repousse les accusations

Ces accusations ont été démenties formellement par la Chine. Devant les journalistes, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin pense qu’il s’agit tout simplement d’accusations sans fondements. « Le Japon porte des accusations sans fondement et dénigre la Chine sans preuve concluante », déclare ce responsable chinois. Rappelons que ces accusations font suite au scénario relatif au ballon chinois abattu par l’armée américaine. Selon les autorités chinoises, le ballon est civil. « Sous l'effet du climat et en raison de ses limitations en termes de manœuvrabilité, ce ballon a sérieusement dévié de sa trajectoire prévue et s'est égaré dans le ciel au-dessus de l'Amérique latine et des Caraïbes », a essayé d’expliquer Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères lors d'un point presse. Il a finalement été abattu par l’armée américaine. Cette situation a occasionné de véritables tensions entre les deux pays.