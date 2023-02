Du 17 décembre 2022 au 04 février 2023 a eu lieu la 9ème édition du tournoi de basketball ‘‘Coupes de la relève’’. A l’issue des quatre finales qui ont été âprement disputées, C’est l'Etablissement Français d'Enseignement Montaigne (EFEM) qui a remporté les coupes U12 Filles et U14 Garçons tandis que Espace Bénin Sport (EBS) a gagné les trophées U14 Filles et U12 Garçons. Ces quatre finales ont été jouées samedi dernier sur le terrain de basketball du Complexe Scolaire Protestant (CSP)-Gbéto de Cotonou.

La première rencontre qui a mis aux prises en catégorie U12 Filles (U12 F) les équipes EFEM 2 et le Cours Secondaire Notre Dame des Apôtres (CSNDA) a tourné à l’avantage des filles de Montaigne. Ces dernières enlèvent donc la coupe. Quant à la seconde finale jouée en catégorie U14 filles, elle a opposé les filles de Montaigne et de EBS. Légèrement dominées dans les deux premiers quarts temps, les coéquipières de Raïssa Zimé de EBS reprennent confiance, rattrapent leur retard, distancent leurs adversaires et s’offrent la coupe.

Pour la troisième finale, les garçons de EBS U12 malgré leur handicap en taille et en corpulence ont dicté leur loi à leurs homologues de Montaigne sur le fil du rasoir par 48 points à 47. EBS au coup du sifflet final s’adjuge de la coupe. La dernière finale a été jouée en U14 Garçons entre Montaigne et EBS. Cette finale à relents de revanche pour les garçons de EBS ne leur a pas souri. Ils seront une nouvelle fois battus par les joueurs de Montaigne. Ainsi pour la 9eme édition du tournoi de basketball ‘‘Coupes de la relève’’, les équipes de EBS et de Montaigne s’offrent chacune deux coupes.

Sur l’ensemble des rencontres de la compétition, on peut retenir que le tournoi mérite bien son nom puisque, révélateur de nombreuses pépites. Malgré les scores enregistrés au fil des prestations, des joueurs en devenir ont été remarqués dans toutes les équipes. Mais, leur avenir dépend toutefois d’eux-mêmes s’ils veulent vraiment évoluer dans le basketball amateur ou professionnel, de leurs parents et des encadreurs qui auront à les façonner. La 10ème édition du tournoi de basketball ‘‘Coupes de la relève’’ est prévue pour avoir lieu en 2024.