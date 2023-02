La police républicaine a mis la main sur plus de 20 présumés cybercriminels tous de nationalité Nigériane ce vendredi 24 février 2023, à Djidjè, dans le 6e arrondissement de Cotonou. Les mis en cause étaient au quatrième étage d'un immeuble quand les forces de l'ordre les ont interpellés. Ils ont été placés en garde à vue. Ils seront présentés au procureur de la République dans les prochains jours.

La justice béninoise est toujours aux trousses des hors-la-loi. L'Office central de répression de la cybercriminalité (Ocrc) a mis la main sur une redoutable femme cybercriminelle le jeudi 23 février 2023 dans la commune de Cotonou.

Avant que la présumée “patronne des cybercriminels” ne soit arrêtée au quartier Yénawa à Akpakpa, 58 présumés cybercriminels se sont retrouvés dans les mailles des forces de l'ordre dans la semaine du lundi 13 février dernier grâce à une opération de l'Office central de répression de la cybercriminalité. Parmi ces derniers, 52 dont deux femmes ont été déposés en prison après leur audition à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme.