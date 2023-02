Les 109 députés de la 9ème législature ont été installés le dimanche 12 février 2023 au Palais des Gouverneurs de Porto-Novo par le doyen d’âge Barthélémy Cossi Mellon Vidjinnagni. Tout juste après leur installation, le député du parti Union progressiste Le Renouveau (UPLe Renouveau) de la 18ème circonscription électorale, Sossou Dakpè s'est prononcé sur la déclaration faite par le parti de l’opposition « Les démocrates » lors de la constitution de son groupe parlementaire « Les Démocrates ».

Le député Dakpè Sossou , tout en saluant l'esprit d'ouverture de ce parti de l' opposition, se dit surpris par la déclaration du parti que préside l'Honorable Eric Houndété. Pour lui, il ne les attendait pas à ce niveau. Selon le député de la 18ème circonscription, tout n'est pas mauvais dans ce que disent les opposants. Il a fait savoir que les Démocrates sont dans une logique donnée. L’ancien deuxième vice-président de l’Assemblée nationale de la 8ème législature s'étonne même que le parti Les Démocrates affirme qu'il est de l'opposition. Mais «nous n’allons pas les attendre à dire, ce que fait le gouvernement est bon » a-t-il lâché.

Dakpè Sossou relève que les Démocrates «ont dit quelque chose de très important ». Ils ont demandé qu' «il faut reprendre certaines lois ». Mais il s'interroge sur ces lois, «comment est-ce qu’on va les reprendre sans toucher à la Constitution ? ». Selon Dakpè Sossou, on ne peut pas reprendre et corriger ces lois sans toucher à la Constitution. Il ironise que «même Les démocrates, ce parti là aujourd’hui, est pour qu’on retouche, qu’on modifie la Constitution pour que ce qu’ils veulent soient insérés ».

Pour l'élu du peuple de la 18ème circonscription électorale, s’ils sont dans cette logique, il pense que le travail sera encore plus facile pour eux tous et pour le peuple béninois et « s’ils aspirent à ce qu’on modifie la Constitution pour eux, ce qu’ils veulent on les mette, bravo ». C'est pour cela que le député Sossou Dakpè a laissé entendre que les députés de la mouvance présidentielle les aideront à modifier la Constitution. Il a tenu en les en remercier.