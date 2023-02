Un incendie s’est déclaré ce vendredi 17 février 2023 dans la commune de Sô-Ava, précisément dans un village de l’Arrondissement d’Ahomey Lokpo. Plusieurs maisons ont été consumées par le feu. Cependant, aucune perte en vie humaine n’a été signalée pour l'instant. La journée de ce vendredi 17 février 2023 a été peinte en noir dans un village de Sô-Ava, une commune lacustre du Bénin. Plusieurs personnes vont se retrouver sans abris car leurs maisons ont été réduites en cendre dans l'arrondissement d'Ahomey Lokpo.

La vidéo de cette scène malheureuse a fait le tour des réseaux sociaux. Laquelle vidéo laisse voir un feu de grande intensité qui ravage tout sur son passage. Les populations mettent les bouchées doubles pour maîtriser le feu. Le Bénin n'a cessé d'enregistrer des cas d'incendie depuis le début de l'année 2023. Après le drame de Dassa au cours duquel au moins vingt personnes sont mortes calcinées le dimanche 29 janvier dernier, un homme qui transportait de l’essence de contrebande est mort calciné le Jeudi 16 Février à Agon dans la commune de Toffo.

Mais avant ce drame, d'autres incendies sans décès ont été signalés. Le jeudi 9 février dernier, un bus universitaire ayant à bord des étudiants a pris feu en pleine circulation. Le feu a été maitrisé et aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Dans la même journée, une moto de marque Vespa et une voiture ont été consumées dans un incendie survenu dans la commune d'Abomey-Calavi non loin de la mairie. L'incendie est parti de la moto de marque Vespa qui transportait de l'essence de contrebande. La recrudescence des cas d'incendie et d'accident de circulation est inquiétante et sème la psychose au sein des populations. Il importe que les autorités politiques et religieuses prennent les dispositions nécessaires pour la quiétude et la sécurité de tous les béninois.