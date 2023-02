A travers une note administrative en date du lundi 13 février 2023, le ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi a annoncé que la gratuité de la scolarité des filles à l'école sera étendue jusqu’au second cycle. Dans le cadre de l'opérationnalisation de l'extension de la mesure d'exonération des élèves filles au second cycle des établissements publics de l'enseignement secondaire général, quelques communes ont été retenues pour la phase expérimentale.

Il s’agit des communes de Kérou dans le département de l'Atacora, Copargo dans le département de la Donga, Sô-Ava dans le département de l'Atlantique, les Aguégués dans le département de l'Ouémé, Kétou dans le département du plateau, Banikoara, Gogounou, Kandi, Karimama, Malanville et Ségbana dans le département de l'Alibori, Bembèrèkè, Kalalé, Nikki, Pèrèrè et Sinendé dans le département du Borgou, et Djakotomey, Klouékanmey, Lalo et Toviklin dans le département du Couffo.

Le ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi invite les directeurs des écoles concernées qui ont déjà reçu des paiements de la part des élèves filles du second cycle, à procéder à la restitution immédiate des frais de contribution. Il invite également les directeurs départementaux des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle (DDESTFP) à veiller au respect sans faille de cette mesure.