Dans un communiqué de presse rendu public le 24 février 2023, la Société d'investissement et-de la promotion de l' industrie ( SIPI-Bénin S.A) a annoncé que la Zone industrielle de Glo-Djigbé- Zè ( GDIZ) a obtenu le 25 janvier 2023 la certification biologique délivrée par ECOCERT ( leader mondial de la certification biologique) pour la production , la préparation et l'exportation du soja et de la noix de cajou, conformément au standard biologique d'Ecocert et au National Organic Program.

La Sipi-Bénin S.A se dit donc fière de cette certification " qui confirme que les matières premières agricoles , notamment le soja et la noix de cajou que la GDIZ met à la disposition des investisseurs , sont produits dans le respect des réglementations les plus strictes". ( Lire l' intégralité du communiqué de presse).