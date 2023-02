Il est annoncé depuis quelques jours et sur les réseaux sociaux l’augmentation du prix du pain. Reçu sur Radio Bénin ce mercredi 22 février 2023, le Directeur du commerce intérieur, Marius Konsago Yargo a déclaré que la baguette du pain est toujours vendue à 125 fcfa contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux. Il est vrai que les promoteurs et les exploitants de boulangerie se plaignent de la flambée des prix des matières premières mais ils sont à l'étape de plaidoyer auprès des autorités qui disent prendre toutes les mesures pour les soulager.

Marius Konsago Yargo a expliqué que le poids du pain de 160g est fixé à 112 fcfa . Selon lui, ce prix en réalité ne devrait pas connaitre d’augmentation au niveau du consommateur. Il a précisé que lorsque les autorités gouvernementales notamment celles du ministère du commerce et de l’industrie ont eu l’information de ce que les boulangers ont pris une décision, ils ont été appelés afin qu’ils apportent des éclaircissements sur l’augmentation ou non du prix du pain. Les boulangers ont expliqué aux autorités que « c'est une décision entre professionnels c'est-à-dire qu'ils livrent du pain à leurs grossistes et les grossistes le livrent aux consommateurs ».

Etant donné que les grossistes font aussi du commerce, ils achètent et revendent le pain. Le Directeur du commerce intérieur a laissé entendre que les boulangers et les grossistes « ont dû discuter entre eux pour ajuster les prix » tout en respectant l'arrêté de 2008 qui fixe les prix et les poids du pain en République du Bénin. Toujours dans ses explications, il a insisté que le poids du pain de 160 g étant fixé à 112 fcfa, selon lui, il s'est fait que dans leurs relations, les producteurs du pain accordaient des remises aux grossistes et appliquaient un prix en dessous de 112 fcfa.

Compte tenu donc des difficultés dans leur secteur dues à la hausse des prix des matières premières notamment le blé suite à la crise de février 2022 avec la guerre en Russie et en Ukraine , ces grossistes et boulangers , selon les propos de Marius Konsago Yargo, « ont dû revoir cette relation commerciale entre leurs fournisseurs » afin de leur permettre de survivre . C’est pourquoi ils ont réajusté le prix du pain pour être conforme à l'arrêté. Le directeur du commerce intérieur a salué quand même « l'esprit de l'association qui surveille eux aussi le marché » en sensibilisant leurs membres et tous les grossistes qui prennent du pain chez les boulangers pour que ces grossistes « n'aillent pas augmenter le prix du pain puisqu'ils sont restés dans la logique du texte en vigueur ».

Selon le Directeur du commerce intérieur, Marius Konsago Yargo, ce qui fâche les promoteurs et exploitants de boulangerie et pâtisserie, c’est que les marges qu'ils bénéficiaient entre temps ont presque disparu . Il a indiqué également que les boulangers ont eu à faire des remises à leurs grossistes c'est-à-dire «je gagne peu d'argent , je diminue pour que tu en gagnes » . Cela veut dire qu’il y a une marge entre ces acteurs.

Ces promoteurs et exploitants de boulangerie et pâtisserie ont donc ajusté leur prix parce qu'il se pose d'une part un problème de prix et de distribution et d'autre part des problèmes de production de pain de qualité . Pour le Directeur du commerce intérieur, c’est une réflexion globale que les autorités sont en train de mener. « Nous avons mis en place un comité qui comprend les producteurs du pain, leurs fournisseurs de farine de blé, les associations de consommateurs et les autres associations de l’Etat notamment l'administration fiscale » a lâché Marius Konsago Yargo.