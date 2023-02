En contestant à sa révocation à l'issue du conseil des ministres du mercredi 1er février 2023, le magistrat Joseph Kploca, a saisi la Cour constitutionnelle.Le président Patrice Talon a révoqué du corps de la magistrature Joseph Kploca. Il est accusé de faute disciplinaire d’une extrême gravité. L'homme en question n'est pas d'accord avec cette décision émanant du conseil des ministres. Il a formulé un recours à la Cour Constitutionnelle. Lequel recours a été reçu et enregistré au secrétariat sous le n° 1885/405/REC-22 de la Cour constitutionnelle.

L'audience de mise en état est programmée par les juges pour le mardi 14 février 2023. Après l'approbation du conseil des ministres par la décision no 001/CSM-22 du 1er février 2022 de la décision prise par le Conseil supérieur de la magistrature, Joseph Kploca a saisi la Cour constitutionnelle pour souligner une violation du droit de la défense et des droits de l’homme par le président du Conseil supérieur de la Magistrature. D'après certaines sources, la procédure ayant abouti à la révocation de Joseph Kploca date de plus d’un an. Le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) a donné son avis pour la radiation de ce magistrat le 1er février 2022. Avant ceci, il a été suspendu en novembre 2021 par le CSM. Sa révocation a été approuvée par le gouvernement deux années avant sa retraite.