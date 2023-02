La coordination nationale du parti, les 28 députés des Démocrates et leurs suppléants ont présenté, ce mercredi 15 février 2023 à Cotonou, leurs vœux de nouvel an à leur président d’honneur, Thomas Boni Yayi. L'ancien président de la République du Bénin, entouré pour la circonstance des responsables du plus grand parti de l’opposition, était lui-même présent à la cérémonie de présentation de vœux de nouvel au parti Les Démocrates. Le président dudit parti politique, Eric Houndété a, dans une brève intervention, déclaré que le parti Les Démocrates doit beaucoup à Boni Yayi.

Selon l'ancien vice-président de l’Assemblée nationale du Bénin, malgré les difficultés que leurs adversaires ont mis sur leur chemin, l'ex Chef d'Etat béninois n'a cessé de leur donner des conseils, de les orienter, de prier le père céleste pour qu'il les couvre de sa grâce divine. « Voici devant vous, monsieur le Président, les 28 députés de votre formation politique, le fruit de vos efforts » a lâché Eric Houndété. Il faut signaler que l'ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi a joué un rôle important dans le nombre de députés que cette formation politique de l'opposition a eu. Il s'est personnellement impliqué dans la campagne électorale des législatives du dimanche 8 janvier 2023. Les résultats issus de son implication dans cette campagne électorale sont les 28 sièges que les Démocrates ont décroché .