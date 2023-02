Le Ministre des Sports au Bénin, Oswald Homeky a publié un arrêté officiel désignant les appellations des équipes nationales sportives féminines et masculines du pays. Désormais, les équipes nationales sportives féminines seront connues sous l'appellation « Les Amazones du Bénin », tandis que les équipes nationales sportives masculines porteront le nom de « Les Guépards du Bénin ». Le Directeur du Sport d'Elite sera responsable de la mise en application de cet arrêté en collaboration avec le Comité National Olympique et Sportif Béninois et toutes les fédérations sportives nationales. L'arrêté prend effet à partir de ce 17 février et abrogera toutes les dispositions antérieures contraires.

Cette décision du Ministre des Sports vise à renforcer l'identité nationale dans le domaine du sport et à promouvoir les équipes nationales sportives auprès des citoyens béninois et des fans de sport à travers le monde. L'appellation des équipes nationales sportives est souvent un élément important de leur image et de leur marque, car elle peut renforcer l'identité et la fierté nationale. Les noms choisis pour les équipes nationales sportives reflètent souvent la culture et la nature du pays d'origine, ainsi que les caractéristiques des athlètes qui représentent le pays.

Les Amazones étaient des guerrières légendaires dans l'histoire du Royaume du Danxomè. Les Guépards que l'on retrouve au Bénin, quant à eux, sont connus pour leur vitesse et leur agilité, ce qui en fait un choix parfait pour les équipes nationales sportives masculines. En fin de compte, cette décision du Ministre des Sports est un pas important pour renforcer l'identité nationale dans le domaine du sport au Bénin et promouvoir les équipes nationales sportives auprès des fans de sport à travers le monde. Les Amazones du Bénin et les Guépards du Bénin seront désormais les noms qui représenteront fièrement les athlètes béninois dans toutes les compétitions sportives nationales et internationales.