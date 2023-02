Les 28 députés du parti Les Démocrates à l'Assemblée nationale ont quitté la salle lors de la formation du bureau des 5 commissions permanentes de l'institution parlementaire. La principale raison est que la mouvance présidentielle n'a laissé aucune commission aux élus du parti de la flamme. Le comportement adopté par les députés du parti Les Démocrates a été diversement apprécié au sein de la classe politique béninoise. Le responsable de la communication du parti Les Démocrates lors des élections législatives du 08 janvier 2023 et ancien secrétaire général du parti Restaurer l'espoir, Guy Dossou Mitokpè, a laissé entendre qu'en démocratie, la majorité doit préserver les intérêts de la minorité.

Le responsable de la communication du parti Les Démocrates lors des élections législatives du 08 janvier 2023 a précisé que la minorité défend des intérêts politiques et travaille pour le peuple. Guy Mitokpè a indiqué que leurs détracteurs affirment que leur action est motivée par des avantages tels que des indemnités mensuelles ou des voitures, mais il a réfuté ces allégations. Il a tenu à rappeler le cadre de la lutte menée par le parti Les Démocrates face au régime de la rupture. "Nous voulons préciser que lorsque la majorité cherche à éteindre les voix de la minorité, cela signifie qu'elle ne souhaite pas que la minorité soit entendue au sein du parlement", a-t-il déclaré.

Selon Guy Mitokpè, pour être entendus au sein du parlement, les députés du parti Les Démocrates doivent occuper un certain nombre de postes. Il a donc demandé à leurs collègues de la majorité présidentielle d'accorder aux élus de son parti des responsabilités telles que la présidence d'une commission permanente technique, afin de permettre aux Démocrates d'être plus audibles à l'Assemblée nationale.

Guy Dossou Mitokpè se désole que les membres de la mouvance présidentielle travaillent pour réduire l'efficacité et la pertinence des Démocrates au sein du parlement. Il a affirmé que sa formation politique ne se laissera pas faire et qu'ils vont continuer à réclamer leur place. En faisant appel à la Cour constitutionnelle pour faire valoir leurs droits, les élus du parti Les Démocrates veulent être plus audibles et efficaces au sein du parlement. "C'est ce que le peuple demande", a-t-il souligné.

L'ancien secrétaire général du parti Restaurer l'espoir a expliqué que lorsqu'on leur a dit que leur parti n'aurait que deux députés et qu'ils ne feraient rien durant les trois années de mandat, il a répondu à ces critiques en rappelant que leur nombre s'élevait en réalité à 28, dont le président du groupe parlementaire des 21. Il a encouragé les élus des Démocrates à ne pas avoir peur et a assuré que s'ils ont été appréciés par le peuple avec 21 députés, les 28

députés du parti Les Démocrates seront naturellement appréciés de la même manière car ce sont les mêmes personnes qui n'ont pas changé malgré les difficultés.

Guy Mitokpè a demandé à ceux qui découragent le peuple d'arrêter et a rappelé que son parti a été volé lors des élections législatives de 2023. Il a admis qu'il y a eu des bourrages et des trucages de chiffres, mais que malgré cela, le peuple a exprimé sa volonté en leur accordant 28 députés. Il a invité ceux qui critiquent l'attitude des Démocrates au parlement à considérer que l'un des moyens de protestation est de quitter la salle et a réaffirmé que les députés du parti de la flamme continueront de protester chaque fois que les droits de la minorité seront bafoués.

En conclusion, Guy Mitokpè a souligné que la lutte menée par son parti est une lutte pour la démocratie, le respect de la loi et la justice pour tous. Il a appelé tous les citoyens béninois à soutenir leur cause et à se tenir aux côtés des Démocrates pour défendre les droits des minorités et les valeurs de la démocratie.