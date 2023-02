Le gouvernement a nommé Serge Whannou liquidateur de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers SA (SONACOP SA). Cette décision a été prise en vue de faire efficacement face à la crise financière à laquelle cette entreprise est confrontée et également pour mettre fin à la situation de blocage qui y règne depuis un moment.

En tant que liquidateur de la Sonacop, Serge Whannou a pour mission principale de procéder aux diligences ultérieures à la dissolution de cette société. En effet, le décret relatif à la liquidation de ladite société et à la nomination d'un liquidateur a été pris le mercredi 8 février par le président Patrice Talon. L'expert- comptable Serge Whannou est nommé en qualité de liquidateur selon l’article 2 dudit décret. La procédure de liquidation est supervisée par un comité interministériel. La directrice générale des participations de l’Etat et de dénationalisation est la présidente de ce comité. Le poste de rapporteur est occupé par le représentant du ministre de l’industrie et du commerce. Le comité est également composé du représentant du ministre du développement et de la coordination de l’action gouvernementale ainsi que du représentant du ministère de la justice et de la législature. Le comité de supervision de la procédure de liquidation de la Sonacop peut faire appel à de l’expertise extérieure dans l’accomplissement de sa mission.

Selon l’article 3 du décret portant dissolution de la Sonacop-sa, le liquidateur a pour mission de procéder aux diligences subséquentes à sa dissolution. A cet effet, il est chargé d’inventorier et d’arrêter le passif de la société. Il est aussi chargé de réaliser l’actif de la société et d’assurer les encaissements correspondants. Il est également chargé du remboursement des dettes des tiers et de reverser les soultes à l’Etat s’il y en a. Le liquidateur dispose d’un délai de six mois pour accomplir ces missions.