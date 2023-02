En occident, tout le monde ne semble par tenir le président ukrainien Zelensky en estime. C'est le cas de l'ancien leader italien, Silvio Berlusconi. En effet, l’ancien premier ministre italien Silvio Berlusconi a critiqué les actions du président ukrainien Zelensky dans le Donbass. "Si j’étais premier ministre, je ne parlerais pas avec M. Zelensky car nous assistons à la dévastation de son pays et à l’extermination de ses soldats et ses habitants. Il aurait pourtant suffi de cesser d’attaques les deux républiques autonomes du Donbass et ce qui se produit maintenant ne se serait jamais produit, voici pourquoi j’ai un avis si négatif sur ce Monsieur", a déclaré Silvio Berlusconi dimanche à la presse.

Selui lui, le président américain Joe Biden doit proposer un plan de la reconstruction de l’Ukraine et obtenir en échange un cessez-le-feu. "Ce serait l’unique mesure capable de convaincre ce Monsieur de mettre fin aux hostilités", a-t-il ajouté relayé par ANSA. Pour rappel, M. Berlusconi était plutôt proche du président russe lorsqu'il dirigeait l'Italie. Il n'a d'ailleurs jamais caché sa sympathie envers lui.

La déclaration de Berlusconi a poussé le gouvernement de Mme Meloni à réagir: « Le soutien du gouvernement italien à l’Ukraine est ferme et convaincu, comme cela est clairement prévu dans le programme et comme cela a été confirmé par tous les votes parlementaires de la majorité soutenant l’exécutif » peut-on lire dans un communiqué officiel.