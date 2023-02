La cérémonie des Grammy Awards s'est déroulée ce dimanche 05 février à Los Angeles. Tout le gratin du showbiz international était présent lors de cette prestigieuse cérémonie. Les superstars de l'industrie sont sublimée l'évènement par leur présence. Des artistes emblématiques se sont distingués au cours de cette 65e édition des Grammy Awards. On pense notamment à Harry Styles, Kendrick Lamar et surtout Beyoncé. Queen B a remporté son 32e Grammy ce qui a propulsé la sublime quadragénaire au rang de chanteuse la plus récompensée de l'histoire du show.

Beyoncé a remporté le meilleur album de danse/électronique grâce à son album Renaissance sorti en 2022. La Chaîne BBC faisait partie des médias qui ont couvert la soirée. La télévision britannique a réalisé une bourde qui n'a pas échappé à l’œil des internautes. Lors de la mise en avant du sacre de la compagne de Jay-Z, la BBC a malencontreusement affiché une vieille image de l'actrice oscarisée Viola Davis avec la légende suivante : "La grande soirée de Beyoncé". Beyoncé et Viola Davis sont deux légendes du domaine du divertissement adulées par de nombreux fans à travers le monde. En montrant la photo de l'actrice de 57 ans à la place de celle de Queen B, le média anglais s'est attiré de nombreuses critiques sur la toile.

La BBC a vite compris son erreur en publiant un communiqué d'excuse. "Nous nous excusons pour l'erreur commise hier soir lorsque nos chaînes d'information ont brièvement montré une photo de Viola Davis prise lors des Golden Globes de janvier à côté d'un titre sur Beyoncé aux Grammys d'hier." a affirmé le porte parole des Grammy Awards. L'Afrique a été distinguée durant cet évènement grâce à la chanteuse sud-africaine, Nomcebo Zikode qui a remporté le prix de la meilleure performance musicale internationale avec le titre "Bayethe"