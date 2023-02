Quelques années après son divorce, le richissime homme d’affaires américain Bill Gates semble retrouver le bonheur auprès de la veuve de l’ancien patron d'Oracle. La presse américaine s’est intéressée à cette nouvelle aventure entamée par le patron de Microsoft après son divorce avec Melinda French. Le nouveau couple s’affiche désormais de plus en plus en public selon les précisions apportées. «Ils sont ensemble depuis plus d'un an et elle est toujours décrite comme une "femme mystérieuse", mais leurs proches savent bien qu'ils sont dans une relation romantique. », a confié à Daily Mail, un proche du couple qui précise qu’ils sont « inséparables ».

D’autres médias ont insisté sur cette aventure et faisant remarquer que l’homme n’a tout de même pas encore rencontré les enfants de la veuve. «Il est largement connu que Bill Gates et Paula Hurd sortent ensemble, mais elle n'a pas encore rencontré ses enfants.», a confirmé à un média people une autre source proche du couple. Les deux amoureux auraient visiblement en commun leur amour pour le Tennis. Au cours du mois écoulé, le média Daily Mail avait noté leur présence dans les tribunes de l'Open d'Australie pour assister à la finale du simple messieurs.

Amoureux du tennis...

En septembre dernier, Bill Gates et Paula Hurd étaient ensemble à la Laver Cup à l'O2 Arena de Londres. Rappelons que le patron de Microsoft a officialisé son divorce en 2021. «Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage», avait publié le couple dans un communiqué commun sur le réseau social de l’oiseau bleu après 27 ans de vie de couple. L’époux de Paula Hurd est quant à lui décédé en 2019, laissant à sa compagne une fortune estimée à 500 millions de dollars.