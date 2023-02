Le milliardaire américain Bill Gates a surpris plus d’un, suite à un important investissement en bourse. En effet, selon la presse américaine, le cofondateur de Microsoft a investi 900 millions de dollars dans la compagnie néerlandais de fabrication de bière, Heineken. La prise de participation de Bill Gates dans Heineken est estimée à 883 millions d’euros au cours boursier actuel, ce qui équivaut à 10,8 millions d’actions. Cela, pour son propre compte et celui de sa fondation Bill & Melinda Gates. L’information a été confirmée par le média américain Bloomberg.

Il n’est pas « pas un grand buveur de bière »

D’après le média, l’acquisition de ces actions, par Bill Gates, a eu lieu le 17 février 2023, auprès du groupe mexicain FEMSA. Concrètement, Bill Gates détient 3,76% dans Heineken Holding NV. Notons que la prise de participation de Bill Gates dans Heineken est la plus importante réalisée par l’homme d’affaires. Soulignons que le milliardaire n’a pas visiblement fait cette acquisition à cause d’un amour pour la bière. En 2018, il avait déclaré qu’il n’était « pas un grand buveur de bière ». « Quand je me retrouve à quelque chose comme un match de baseball, je bois une bière légère pour me mettre dans l'ambiance de tous les autres buveurs de bière. Désolé de décevoir les vrais buveurs de bière » avait-il ajouté.

Outre dans Heineken, Bill Gates a investi dans plusieurs solutions et technologies afin de lutter contre le réchauffement climatique. Au nombre de celles-ci figure la climatisation du futur. Pour rappel, ces informations interviennent plusieurs semaines après que le milliardaire américain s'est prononcé sur les investissements faits par le patron de Tesla, Elon Musk. « C’est en fait assez cher d’aller sur Mars. Vous pouvez acheter des vaccins contre la rougeole et sauver des vies pour mille dollars par vie sauvée » avait-il déclaré dans une interview accordée à la BBC.