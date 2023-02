Le rappeur Booba, également connu sous le nom de "Duc de Boulogne", a été une fois de plus victime de censure sur la plateforme Twitter. Avec plus de 5 millions d'abonnés sur la plateforme, il a été temporairement censuré sans aucune information sur les raisons de cette suspension. Cependant, selon certaines sources, cela pourrait être dû à ses nombreux clashs sur la plateforme. De nombreux utilisateurs de Twitter se sont plaints de ne plus pouvoir accéder au compte de l'artiste et ont exprimé leur frustration sur la toile. Heureusement pour ceux-ci, le compte de Booba est de nouveau disponible.

Pour rappel, Booba a été impliqué dans plusieurs clashs avec d'autres rappeurs, comme lors de son combat en plein aéroport avec Kaaris. Récemment, il s'en est également pris à plusieurs personnes, y compris les influenceurs et la fameuse "reine des influenceurs", Magali Berdah. Il les accuse d'arnaquer les internautes en faisant la promotion de produits de mauvaise qualité sur la toile. Un projet de loi en France est en cours pour encadrer le métier d'influenceurs. Booba a également critiqué l'animateur vedette Cyril Hanouna, qu'il accuse de protéger Magali Berdah. Est-ce pour ces raisons que son compte Twitter a été bloqué ? Il n'y a pas de réponse officielle à cette question.

Malgré cette censure temporaire, Booba est de retour sur Twitter et continue de discuter avec ses fans sur sa plateforme. Certains en appellent à Elon Musk, qui a affirmé vouloir garantir la liberté d'expression sur sa plateforme, pour faire entendre leur message et s'assurer que plus personne ne soit sanctionné pour ses opinions.