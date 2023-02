Au moins douze civils ont été tués et six blessés dans la nuit de jeudi à vendredi, lors d'une attaque de rebelles, dans le nord-ouest du Burkina Faso, à quelques kilomètres de la frontière malienne, a indiqué dimanche l'AFP se référant à des habitants locaux. Selon leurs informations, plusieurs dizaines d'hommes en binômes motorisés ont attaqué le village de Sanakadougou, situé dans la commune de Kombori, dans la province de la Kossi. Après avoir mis le feu à plusieurs maisons et tiré sur les habitants, on déplore 12 morts et six blessés. Les populations ont commencé à quitter la zone depuis vendredi. (Tass)