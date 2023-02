La Commission d’organisation des compétitions des jeunes de la CAF a noté la détérioration de

l’état de la pelouse du stade d’Alexandrie et a décidé, après consultation avec le Comité local de la

Coupe d’Afrique des Nations U20 TotalEnergies, de déplacer les matchs des groupes du site

d’Alexandrie au « Stade Haras el Hodoud » à Alexandrie.

En rappel ce nouveau stade est construite par l'armée égyptienne et inauguré en 2003. Il a la

capacité de 22 000 spectateurs.

La toute première rencontre sur ce nouveau stade de la compétition était celle entre le Bénin et la

Tunisie et sera à huit-clos.