Démarrée depuis dimanche 19 février 2023, la Coupe d'Afrique des Nations (Can) U20 Egypte 2023 est à sa première journée dans le groupe C . Evoluant dans ce groupe, les Guépards juniors du Bénin ont affronté ce mardi 21 février 2023 les Chipolopolo de la Zambie. A l'issue de la rencontre, les Béninois et les Zambiens se sont séparés sur le score de 1 but partout.

Avant cette rencontre, les Gambiens ont battu à la première heure la Tunisie sur un score étriqué de 1 but à 0 prenant ainsi la première place avec 3 points dans cette poule. Elle est suivie respectivement du Bénin et de la Zambie avec chacun 1 point. Quant à la Tunisie, elle est la dernière avec 0 point. Pour leur deuxième sortie dans la compétition, les poulains de l'entraîneur des juniors du Bénin croiseront le 24 février 2023 les crampons avec la Tunisie. La Gambie de son côté va défier la Zambie.