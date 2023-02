La Coupe d'Afrique des Nations (Can) juniors a démarré hier dimanche 19 février 2023 en Egypte et prendra fin le 11 mars prochain. Les Guépards juniors du Bénin qualifiés pour cette prestigieuse compétition de catégorie d'âge ont déjà foulé le sol égyptien au petit matin de ce dimanche 19 février 2023. Basés à Alexandrie, les Béninois évoluent dans le groupe C en compagnie de la Zambie, de la Gambie et de la Tunisie. Demain mardi 21 février 2023, les poulains de Mathias Déguénon croiseront pour leur première rencontre de ce groupe, les crampons avec les Chipolopolo de la Zambie à 18 heures. Il faut signaler que la sélection nationale junior était mise au vert à Casablanca au Maroc depuis 18 jours. Ceci, pour d'abord s'acclimater ensuite, peaufiner les stratégies nécessaires pour surprendre leurs adversaires.