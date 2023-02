Le Pape François est arrivé en République démocratique du Congo le 31 janvier 2023 pour son 40e voyage apostolique. Il a salué le pays comme un "diamant de la création" et ses habitants pour leurs talents et leur courage. Cependant, il a également dénoncé les diverses formes d'exploitation que le pays subit, y compris le "colonialisme économique" qui entraîne le pillage de ses richesses. Il a exhorté le monde à "retirer ses mains de l'Afrique" et à respecter le continent et ses habitants.

Le pape a également exprimé sa tristesse face à la violence qui dévore la population congolaise, notant que la communauté internationale s'est presque résignée à cette situation. Il a exhorté le pays à ne pas céder au tribalisme ni à prendre obstinément parti pour sa propre ethnie ou pour des intérêts particuliers. Globalement, il a lancé un vibrant appel pour le continent noir appelant les firmes, les pays occidentaux à cesser de l'exploiter: «Ce pays et ce continent méritent d’être respectés et écoutés, ils méritent espace et attention: Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mainsde l'Afrique! Cessez d’étouffer l’Afrique: elle n’est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Que l’Afrique soit protagoniste de son destin!»

Enfin, le pape a rappelé que le problème ne réside pas dans la nature des hommes ou des groupes ethniques et sociaux, mais dans la manière dont ils décident d'être ensemble. Il a invité les Congolais à travailler ensemble pour construire une société plus harmonieuse et pacifique. Le Pape a appelé les politiciens à considérer leur fonction comme un moyen de servir la société et à fuir l'autoritarisme, la recherche de gains faciles et la soif d'argent. Il a également demandé d'encourager des élections libres, transparentes et crédibles, à l'approche de la présidentielle de décembre 2023.