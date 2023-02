Le Bénin prend part au Championnat d’Afrique de cyclisme sur piste qui se déroule au Ghana. Les couleurs nationales seront défendues par 9 coureurs. Il s’agit chez les hommes de Sodjèdé Ricardo, Saïzonou Glorad, Saïzonou Exodus, Dayu Aristide et Yétongnon Modeste et chez les dames, de Vodognonlonhoué Chantal,Mètoévi Charlotte, Tankpinou Melvina et Ahouissou Hermione.

Face aux équipes venues de tout le continent, le Bénin entend remporter quelques médailles. Selon Mètoévi Charlotte, médaillée de bronze lors de la dernière édition du Championnat d’Afrique de cyclisme sur piste au Nigeria, les représentants du Bénin sont au point avec le travail effectué avec leur entraîneur afin de montrer au Ghana que le cyclisme béninois est en train de se développer plus que par le passé. Mais Mètoévi Charlotte a reconnu que la compétition sera difficile pour eux.