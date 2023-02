Depuis le début de la guerre en Ukraine, les États-Unis et leurs alliés européens ont déployé tous les efforts pour fournir du matériel militaire au pays afin de lui permettre de faire face à l'assaut russe. Cependant, malgré le succès initial de la reprise de certains territoires par l'Ukraine, ces dernières semaines, la Russie semble regagner du terrain. En réponse, les occidentaux ont annoncé la livraison de chars à l'Ukraine. Un changement de donne qui n'a pas l'air de plaire à Moscou.

Dmitri Medvedev, l'ancien président russe et actuel vice-président du Conseil de sécurité, a affirmé que la production d'armes par la Russie en réponse à la livraison de chars était "naturelle". "Nous parlons de la production et de la modernisation de milliers de chars", a déclaré Medvedev lors d'une visite d'une usine dans la ville d'Omsk. Il a également ajouté que la seule solution était d'augmenter la production de divers types d'armes et d'équipements militaires, y compris des chars modernes.

Il est à noter que la Russie a formellement menacé la Grande-Bretagne de représailles en cas de fourniture d'avions de combat à l'Ukraine. Cette menace ouverte a été formulée suite à la visite effectuée par le président ukrainien Volodomyr Zelensky. La situation en Ukraine reste tendue et les efforts des pays occidentaux pour fournir du matériel militaire à l'Ukraine vont provoquer une augmentation significative de la production d'armes russes. Le jeu de la surenchère semble être en marche et il est difficile de prédire comment cela va évoluer à l'avenir.