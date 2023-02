Lundi 6 janvier, Google a annoncé le lancement en phase de test de son robot conversationnel appelé Bard, quelques mois après celui de ChatGPT de la startup américaine OpenAI. Bard a pour ambition de combiner l'étendue des connaissances du monde avec la puissance, l'intelligence et la créativité des grands modèles de langage de Google. Le logiciel s'appuie sur les informations du web pour fournir des réponses actualisées et de haute qualité.

Le robot conversationnel de Google est capable d'expliquer des découvertes scientifiques complexes à un enfant de 9 ans ou de fournir des informations sur le football et même de suggérer un entraînement pour s'améliorer. Bard s'appuie sur LaMDA, un programme informatique conçu par Google pour générer des robots de conversation (chatbots). La première version de LaMDA a été dévoilée en 2021, et Google annonce maintenant qu'il utilisera une version allégée de ce modèle qui nécessite une puissance de calcul moindre pour déployer Bard à un plus grand nombre d'utilisateurs.

Pour le moment, Bard est réservé à des "testeurs de confiance" et ne sera disponible au grand public que dans les semaines à venir. Cependant, la note publiée par Sundar Pichai, directeur général d'Alphabet, maison mère de Google, montre l'importance accordée à l'IA générative. Pichai a affirmé que Bard a pour ambition de combiner l'étendue des connaissances du monde avec la puissance, l'intelligence et la créativité des grands modèles de langage de Google.

En réponse à la menace que représente ChatGPT pour Google, la société a donc dévoilé Bard, son propre chatbot. En utilisant LaMDA, un puissant modèle de langage déjà présenté par Google il y a plusieurs années, la société montre sa détermination à se faire une place dans le domaine de l'IA générative. Le lancement en phase de test de Bard est donc un pas important pour Google dans ce domaine et montre que la société est prête à investir dans cette technologie prometteuse.