La guerre de l'intelligence artificielle (IA) est en marche et les grands acteurs du secteur de la technologie ne veulent pas rester en arrière. Après l'annonce de la création de ChatGPT et son immense succès, de nombreuses entreprises technologiques se sont lancées dans le domaine. C'est notamment le cas de l'entreprise chinoise Baidu, qui a annoncé la création de sa propre version d'IA conversationnelle, nommée "ERNIE bot" ou "Wenxin Yiyan" en chinois.

Selon Baidu, ERNIE est capable d'effectuer un large éventail de tâches, y compris la compréhension du langage, la génération de langage et la génération de texte en image. Ce qui distingue ERNIE des autres modèles linguistiques, c'est sa capacité à intégrer des connaissances approfondies à des données massives, ce qui se traduit par des capacités de compréhension et de génération exceptionnelles.

Il y aura d'abord une version similaire à celle de ChatGPT avant une intégration au moteur de recherche Baidu. Cependant, Baidu n'est pas le seul acteur de la technologie à se lancer dans ce domaine. Google a également annoncé sa version d'IA conversationnelle appelée Bard, dans le but de ne pas perdre de terrain face à Bing, qui a un partenariat étroit avec ChatGPT.

La guerre des AI est officiellement lancée et ne concerne pas uniquement les entreprises américaines. Les grands acteurs du secteur de la technologie cherchent à se positionner en tant que leaders dans ce domaine en développant des solutions encore plus puissantes. Cependant, il est important de veiller à ce que le développement et l'utilisation de l'IA se fassent de manière responsable, en respectant les droits de l'homme et en évitant tout impact négatif sur la société.