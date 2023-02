La situation en Ukraine est depuis longtemps l'un des sujets les plus brûlants dans les relations internationales. Depuis 2014, la Russie a annexé la Crimée, soutenu les séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine et, par conséquent, les relations entre la Russie et l'Ukraine ainsi qu'entre la Russie et l'Occident se sont considérablement détériorées. Face à cette crise, la Chine a récemment proposé un plan pour résoudre le conflit en Ukraine, mais la Russie a gentiment refusé cette proposition de paix.

Le plan proposé par la Chine était simple. Elle a appelé toutes les parties concernées à revenir à la table des négociations pour trouver une solution pacifique à la crise en Ukraine. La Chine a également souligné que la sécurité d'un pays ne devrait pas être obtenue aux dépens d'autres pays, ni par l'expansion ou le renforcement de blocs militaires; En outre, la Chine a appelé à un arrêt immédiat des sanctions unilatérales et a réaffirmé son opposition à l'utilisation de l'arme nucléaire dans cette crise.

Cependant, la Russie a refusé cette proposition de paix de la Chine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie considérait le plan de la Chine avec une grande attention, mais qu'elle ne voyait pas les prémisses pour que cette affaire puisse emprunter une voie pacifique. Il a ajouté que l'opération en Ukraine se poursuivrait donc jusqu'à nouvel ordre.

La Chine a adopté une position très prudente envers la crise ukrainienne, appelant à une résolution pacifique du conflit et évitant de prendre parti pour l'une ou l'autre des parties. Cependant, le refus de la Russie de soutenir le plan de paix de la Chine montre à quel point la situation est complexe et difficile à résoudre.