La Chine est au cœur des préoccupations de Washington, suite à la déclaration commune du président russe Vladimir Poutine et du président chinois Xi Jinping en février 2022, affirmant que l’amitié entre les deux pays "ne connaissait pas de frontières". La secrétaire d'État adjointe des États-Unis Wendy Sherman a déclaré que les autorités chinoises sont engagées dans un partenariat sans frontières avec la Russie, ajoutant que Washington est préoccupé par ce partenariat et par le soutien de la Chine à l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine.

Les tensions entre la Chine et les États-Unis se sont intensifiées ces derniers temps, notamment après la publication d'un rapport révélant que des entreprises d'État chinoises ont expédié des pièces détachées d'avions de chasse et d'autres matériels militaires à des entreprises du secteur de la défense en Russie, selon les données des douanes russes fournies par la société C4ADS basée aux États-Unis et relayées par le Wall Street Journal.

De son côté, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a également exprimé ses préoccupations, affirmant que la guerre en Ukraine est un défi pour l'ordre mondial, et que si le président Poutine gagne, cela enverra un message dangereux aux régimes autoritaires, ce qui pourrait encourager d'autres à utiliser la force pour atteindre leurs objectifs, faisant une allusion à peine cachée à la Chine. Il a souligné que l'Indo-Pacifique est confronté à des défis croissants, allant du comportement coercitif de la Chine aux provocations de la Corée du Nord.