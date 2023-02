Le chant de louange catholique "Comment ne pas te louer" fait actuellement le buzz sur le réseau social TikTok. Ce titre, composé en 2009 par le prêtre Aurélien Saniko au Camerou . Aujourd'hui, c'est grâce aux nombreuses vidéos postées sous le hashtag #Commentnepastelouer que la chanson est devenue virale. Des centaines d'utilisateurs, et même musulmans, interprètent à leur façon ce chant de louange, allant de la version acoustique à la version rap, en passant par l'autotune etc. C'est même devenu un "Tiktok challenge", montrant la diffusion du chant en boîte de nuit, devant un public enjoué.

Il faut dire Tiktok a popularisé beaucoup de tubes, mais pas vraiment dans le domaine religieux. Le but initial de la composition de ce chant était d'unir autour du «langage de l'amour» a affirmé le prêtre camerounais. Les paroles facilement mémorisables et le rythme enjoué ont su trouver un écho auprès d'un public plus large que celui visé à l'origine. C'est la preuve que la musique peut être un outil puissant pour partager les valeurs et les messages importants.

Le fait que "Comment ne pas te louer" soit devenu viral sur TikTok montre également l'importance de la technologie dans la diffusion de la musique et des messages spirituels. Les réseaux sociaux peuvent être un moyen puissant pour atteindre un public plus large et partager la joie de la foi avec davantage de personnes.