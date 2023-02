Un pays, une nation, c’est pareil qu’une Maison. C’est pareil qu’une Famille. Un malheur, un drame, quels qu’ils soient, sont ressentis dans cette Maison par tous les membres de cette même Grande Famille. Le très grave accident survenu le 29 janvier 2023 à Dassa-Zoumè n’a pas seulement endeuillé les personnes, les familles concernées mais c’est sur tout le Bénin que cette tragédie s’est abattue.

Les Autorités politiques et la Société Baobab Express AS ont exprimé à toute la Nation et particulièrement aux Familles endeuillées et aux blessés de toute nature leurs condoléances, leurs compassions et leurs sentiments de réconfort.

Ceci étant, la situation telle qu’elle se présente soulève un certain nombre de questionnements.

En premier lieu, le véhicule mis en cause ne peut pas être à la fois neuf et être mis en service depuis 2018. Cinq années de « vaduité » ? Dans quelle logique la Société Baobab Express SA voudrait-elle nous entraîner ? Faudrait-il plutôt comprendre que ledit véhicule est à l’état neuf ?

Et si l’on se fonde sur les dires de la Société Baobab, cet autocar n’aurait rien à voir avec l’accident produit, ni par son état, ni par son pedigree en matière d’assurance et de visite technique. En d’autres termes, la présentation des faits par la Société Baobab Express S.A, à y voir de près, devrait exonérer ladite société de toute faute, de toute imprudence et de toute absence de précaution. Cela n’indique rien par rapport à son parc automobile dont on ne sait ni le nombre, ni l’état des autres véhicules en fonction.

Comme le souligne Baobab soi-même dans son Communiqué de presse, les questions qui viennent sont celles-ci : En 9ans d’activité et de vie commerciale, combien de véhicules neufs possède-t-elle, quand les a-t-elle acquis, et surtout, suivant ses propres propos, quelle est la date de leur mise en service ?

Ceci rappellera à certains congénères l’épisode de la dialectique du Temps du PRPB au sujet « des Cars neufs et des cars nouvellement achetés ». Il y fort à parier ici sous le Baobab, si l’on ose dire, que nous avons des véhicules neufs, mais avec un délai de mise en service plus ou moins certain.

Et l’implication de l’État, enfin dirons-nous, dans un domaine où son Ministère de l’Économie, pour ce qui relève de l’existence fiscale, et déclarations fiscales, patente et autres, et le Ministre des Transports, devraient avoir dans le viseur ces Types de sociétés, qui sont des leaders dans les secteurs aussi importants. Dans la vie de la Nation et de celle, comme on l’a amèrement constaté, de ses citoyens.

Le Gouvernement compte désormais, à en croire le Conseil des Ministres du 1er Février 2023, prendre des dispositions pour éviter de futurs drames, alors qu’il lui était loisible d’en prendre avant même que de tels drames ne subvinssent.

Comme la chute du Baobab, parlant du dernier paragraphe de son fameux Communiqué de Presse. Des efforts pour qu’un ‘’tel drame ne se reproduise plus ‘’. Alors que quelques principes de Précautions ne seraient de trop pour que le BENIN n’eût pas été aussi mortellement atteint dans sa CHAIR.

Florentin CODO