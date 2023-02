La livraison des neufs nouveaux marchés du lot 1 de la ville de Cotonou, réalisés à Pk3, Tokplégbé, Aïdjèdo, Gbégamey, Mènontin, Wologuèdè, Cadjèhoun, Midombo et Sainte Trinité sera une réalité dans peu de temps. Ces infrastructures urbaines ont coûté une somme globale de 32 milliards de FCFA. Le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato, avait procédé à la signature du contrat pour la construction des 09 marchés urbains dans la ville de Cotonou avec l'entreprise ITB le jeudi 28 novembre 2019. La salle de conférence du ministère du cadre de vie avait servi de cadre à cette cérémonie.

Les 09 marchés modernes construits dans le respect des standards internationaux à Pk3, Tokplegbe, Aïdjèdo, Gbegamey, Menontin, Wologuèdè, Cadjèhoun, Midombo et Sainte Trinité dans la ville de Cotonou viennent soulager la peine des femmes des marchés. Ceci en permettant à ces vaillantes femmes de mener leurs activités économiques dans un cadre plus aéré et sécurisé.

Les charpentes de ces marchés sont essentiellement métalliques. Leur architecture de hall et d’échelle, de type R+1 pour la plupart et d’autres de plain-pied, comportent des places plus confortables que les marchés existants avec des capacités d’accueil doublées et de nombreux avantages et commodités. Les neuf marchés urbains sont favorables à une meilleure gestion des déchets. Ils comportent des toilettes hygiéniques en nombre suffisant, propres et dotées de lavabos. Des salles polyvalentes ont été réalisées dans ces marchés pour les réunions et des infirmeries en cas de problème de santé. Ces lieux de commerce disposent également des garderies.