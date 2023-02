Le président de la République de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a félicité la présence de ses deux prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët Boigny pour la recherche de la paix. Laquelle cérémonie s'est tenue ce mercredi 08 février 2023 à Yamoussoukro. Le président ivoirien Alassane Ouattara trouve que la présence des deux anciens présidents de la République de la Côte d'Ivoire Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët Boigny pour la recherche de la paix témoigne de leur engagement pour la paix en Côte d’Ivoire.

« Je voudrais traduire mes remerciements à Laurent Gbagbo, mon cadet. En répondant à notre invitation, il honore la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny et ses idéaux de paix et marque son attachement à la paix », a-t-il déclaré. Cette cérémonie a été particulièrement marquée par la présence de plusieurs hautes personnalités dont le président de la République du Liberia George Weah, le président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo -Addo, le président de la République de Guinée Bissau, Umaro Sissoco Embalo et le président de la République du Sénégal, Macky Sall.