En Côte d’ivoire, les autorités médicales sont en alerte maximale après l’apparition d’une maladie qui a déjà fait une vingtaine de morts déjà. Les victimes pour l’écrasante majorité sont composées d’enfants et de personnes d’un âge avancé entre 60 et 70 ans. Les malades ont présenté tous les mêmes symptômes avant leur décès à savoir des vomissements et une diarrhée selon les autorités médicales de Bouaké où sévit cette mystérieuse maladie. Entre le 31 décembre date de son apparition dans un village du centre de la Côte d’Ivoire et le 26 janvier, 12 personnes sont mortes de la maladie.

Un rythme de décès qui s’est accéléré cette dernière semaine avec 8 autres victimes, ce qui a porté le nombre à 20 décès. Une trentaine de personnes originaires de la localité de Kpo Kahanko ont été admis au service des soins intensifs du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Bouaké présentant les mêmes symptômes que les victimes. Les autorités médicales ont également constaté que les victimes enregistrées concernant les personnes âgées, seraient toutes des femmes.

Une situation inquiétante pour elles, d’autant plus que les résultats d’analyses envoyés au laboratoire accusent du retard. Pendant ce temps, les populations tentent de trouver des explications et mettent en avant la thèse de la sorcellerie bien courante en Afrique en de pareilles circonstances. Le ministre de la santé de la Côte d’ivoire et un de ses homologues du gouvernement, ont fait le déplacement pour s’enquérir de la situation qui est prise très au sérieuse par les épidémiologistes locaux.