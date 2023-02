La Confédération africaine de football (Caf) a retenu un quatuor béninois pour siffler ce dimanche 12 février 2023 le match entre l’Us Monastirienne de la Tunisie et Young Africa de la Tanzanie. Il s’agit de l’arbitre international Fifa Louis Houngnandandé (arbitre central), Eric Aymar Ayimavo (1er assistant), Augustin Koudougbo (2ème assistant) et Stanislas Ahomlanto (4ème arbitre). La rencontre Us Monastirienne # Young Africa compte pour la première journée de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Il faut rappeler que le duo Louis Houngnandandé et Eric Aymar Ayimavo était présent lors du récent Championnat d’Afrique des Nations pour le compte de la rencontre Angola # Mauritanie. On peut dire qu’après désormais la présence régulière des arbitres béninois sur les compétitions statutaires de la Caf, c’est le corps arbitral du Bénin qui est ainsi honoré.