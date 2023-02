La Chine a franchi un important cap dans sa lutte contre le covid-19. Hier jeudi 16 février 2023, les autorités chinoises ont annoncé avoir remporté une « victoire décisive » sur la maladie. Elles ont par ailleurs précisé que cette victoire a été obtenue au niveau du contrôle de l’épidémie ainsi qu’en matière de prévention. Dans une réunion, les membres du Politburo, l'instance dirigeante du Parti communiste chinois (PCC), ont estimé que : « Grâce à des efforts continus visant à optimiser la prévention du Covid-19 et aux mesures de contrôles mises en place depuis novembre 2022, la réponse de la Chine au Covid-19 a effectué une transition en douceur dans un temps relativement court ».

Environ 800 000 personnes gravement affectées

Il faut dire que la situation a connu une importante amélioration. Les membres du Politburo ont indiqué qu’environ 800 000 personnes gravement affectées par la maladie ont bénéficié d’un traitement adéquat du personnel sanitaire chinois. Toutefois, ils ont fait savoir que le virus continue de circuler dans le monde. Face à cette situation, le taux de vaccination pour personnes à risque, dont celles âgées, sera notamment renforcé. Notons que l’annonce du Politburo intervient plusieurs semaines après une longue lutte contre la maladie, qui a fait beaucoup de morts dans le pays.

Au cours du mois de janvier dernier, les autorités avaient communiqué sur des nombres de décès qui avaient été mis en doute par de nombreux Chinois. Cela était notamment dû au grand nombre de célébrités décédées. Parmi ces dernières figure notamment le footballeur Wang Ruoji, l’acteur Gong Jintang ou encore le scénariste Fu Zucheng. La cause de la mort de plusieurs de ces personnalités n’avait pas été révélée. D’après le média britannique The Guardian, sur la plateforme Weibo, un internaute avait entre autre commenté : « Qu'il s'agisse d'académiciens ou de célébrités… ou de mes proches et amis en contact étroit, j'ai vraiment l'impression que beaucoup de gens sont morts, mais les experts continuent de dire que ce n'était pas le cas ».