L'Australie fait de nouveau face à des incendies de forêts et cette lutte mobilise d'énormes moyens humains et matériels. Le pays est fréquemment confronté à ce genre de catastrophes, raison pour laquelle les équipes de secours sont tout le temps sur le qui-vive afin de parer à toute éventualité. Les départs de feux ont été enregistrés en grande partie dans l'Est du pays où l'on retrouve de grands parcs. Des avions bombardiers d'eaux sont mobilisés dans le but de circonscrire au maximum la propagation des flammes. Un Boeing 737 qui participait aux opérations de secours s'est malheureusement crashé.

L'avion avait décollé de la ville de Bunbury, au sud de Perth, pour se rendre dans les zones impactées par les incendies. Fort heureusement, les membres de l'équipage qui étaient au nombre de deux sont sortis vivant de l'accident. Les photos du crash sont tout simplement impressionnantes et l'on pourrait se demander comment les deux passagers ont fait pour survivre. Le Boeing s'est écrasé au-dessus du parc national de la rivière Fitzgerald, en Australie occidentale.

Non seulement, les deux pilotes ont survécu à la violence de l'impact, mais il ne présentait que des blessures sans gravité. Mis au courant de la situation, le Premier ministre australien a parlé de miracle. "Lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai craint le pire, mais je sais que le pilote et l'équipage ont survécu. C'est un miracle… Je suis stupéfait" a déclaré Mark McGowan. Les deux pilotes ont été secourus puis transporté à l'hôpital. Des investigations seront menées plus tard pour connaître les raisons du crash.