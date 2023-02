En vue d'arnaquer les populations, des individus malintentionnés ont créé un compte fictif sur le réseau social Facebook au nom du, Ministre Béninois du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. À travers un communiqué en date du 03 février 2023, le ministre invite les populations à la vigilance et annonce des poursuites judiciaires contre les auteurs.

En effet, il circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux notamment facebook des messages publiés via une page supposée appartenir à Babalola Jean-Michel H. Abimbola, Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, demandant aux citoyens de postuler à un projet d'octroi de fonds qui serait lancé par le gouvernement dans chaque ministère et ceci, en désignant une personne à contacter à UBA de la part du Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. ‹‹ Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts tient à informer la population qu'aucun projet du genre n'existe ››, peut-on lire dans le communiqué.

Ainsi, le ministre invite les populations à ne pas permettre à ces escrocs de les gruger. Une plainte a été déposée auprès des autorités compétentes dans le but de démasquer et de décourager les auteurs et complices de ces messages. Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts informe qu'il communique avec les populations à travers les canaux digitaux suivants ‹‹ Twitter: @tourismeBénin, Facebook: @tourismebj229, Instagram: @ministeretourisme229, Youtube: Ministère Tourisme Bénin, LinkedIn: Ministère Tourisme Bénin ››. Les numéros 21 30 84 75 et 21 30 70 13 peuvent être contactés pour toute information.