Vive émotion à Dangbo depuis quelques jours. Un crime crapuleux et ignoble a attristé les habitants de cette commune et même au délà. En effet, le 28 janvier dernier, des habitants qui vaquaient à leurs occupations quotidiennes ont découvert un corps sans tête dans une broussaille non loin de la morgue de ladite commune. Après quelques recoupements, plusieurs personnes ont témoigné qu’il s’agit du corps du sieur Sareh Nourou Dine originaire de Djougou et habitant depuis des années cette localité où il s’adonne aux travaux de lavage de voitures, de motos et autres petites besognes.

Il a été retrouvé sur ses membres des blessures d’où son sang a été siphonné. Les investigations ont permis d’identifier Claude Dossou Aziagbé communément appelé Hounnon Amanmoun habitant le quartier Klogbomè, non loin du CERPA, dans l’arrondissement central de Dangbo. Ce dernier s’étant lié d’amitié avec le sieur Nourou Dine Saleh l’a invité. Au cours de cette invitation, ce dernier aurait pris un verre de trop ou selon certaines sources, un produit hypnotisant aurait été mis dans sa boisson.

Complètement inerte, Hounnon Amanmoun et ses acolytes l’ont déplacé vers un endroit plus discret pour l’égorger et le décapiter. Le reste du corps a été jeté dans une brousse. Ayant vu la police venir chez lui, il a réussi à s’échapper. Sa femme et ses enfants furent arrêtés. Le commissaire Assouma qui s’occupe de l’affaire, a, grâce à son investigation, réussi à arrêter le présumé assassin qui était allé se réfugier chez un parent à lui dans le quartier Avotrou à Cotonou. Les enquêtes se poursuivent pour arrêter tous les protagonistes de ce crime. Pendant ce temps le corps de la victime est déposé à la morgue du Centre hospitalier départemental de Porto Novo.