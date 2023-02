Pour l’heure, la compagne du joueur brésilien Dani Alves ne compte pas divorcer. C’est du moins ce qu’il convient de retenir de la déclaration qui a été faite par le mannequin suite à la visite qu’il a rendue à son époux ce dimanche dans son lieu de détention. Répondant aux rumeurs de divorce suite à l’incarcération de son époux, la mannequin espagnole note qu’elle ne peut l’abandonner alors qu’il traverse un moment difficile. « Je ne vais pas le laisser seul dans le pire moment de sa vie », a-t-elle déclaré.

Ces mots interviennent dans un contexte où les médias avaient déjà annoncé le projet de divorce que nourrissait la jeune femme après les accusations de viol dont fait objet Dani Alves. L’ancien Défenseur du Fc Barcelone est accusé d’avoir sexuellement agressé une jeune femme au cours d’une soirée qui s’est déroulée du 30 au 31 décembre dernier. Cette dernière a saisi la justice et a réussi à faire emprisonner le joueur. Même si le joueur a nié les faits, il a été mis en détention provisoire en attendant son procès.

Ce que rapporte la presse

L’émission El programa d'Ana Rosa s’était attardé sur le sujet au cours de ces derniers jours. Selon cette émission, les deux époux auraient échangé au cours d’un appel téléphonique. « La conversation a été courte et ils n’ont pas vraiment pu s’expliquer », a expliqué la journaliste Leticia Requejo. « Elle lui a dit qu’elle était consciente de sa situation immédiate et qu’elle souhaite avoir une conversation avec lui pour qu’il lui donne les explications nécessaires. Bien que sa décision soit ferme, Joana a envie de l’écouter, de parler et de commenter les choses. Elle est prête à attendre. Ce ne sera pas en prison, mais après, lorsque Dani Alves en sortira. », a-t-elle poursuivi.