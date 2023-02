Le chanteur nigérian Davido est connu pour sa générosité envers ses fans et ses collaborateurs. Dans le passé, il a offert des prestations gratuites pour l'un de ses employés et donné de l'argent à ses fans sans rien demander en retour. Cette fois encore, sa générosité s'est manifestée lorsqu'il a promis de donner un million de nairas à un conducteur de tricycle communément appelé "Keke" au Nigéria. Une vidéo virale montrant un tricycle décoré de photos de la star a été prise par l'influenceur nigérian Tunde Ednut. Ému, Davido a décidé de contacter l'influenceur et a promis faire un généreux don au conducteur de tricycle en question.

C'est une belle preuve de générosité de la part de Davido, qui montre qu'il se soucie de ses fans et de ses collaborateurs. Sa promesse de donner un million de nairas au conducteur de tricycle est un geste qui n'est pas passé inaperçu sur la toile, et qui aura un impact significatif sur la vie de ce conducteur et de sa famille. L'information a été rendue publique par l'influenceur Tunde Ednut, qui a profité de l'occasion pour demander l'aide de ses abonnés pour retrouver le conducteur de tricycle. En quelques heures seulement, le conducteur de tricycle a été retrouvé. Il a même remercié sa star dans une vidéo postée sur la toile.

La générosité de Davido envers ses fans et ses collaborateurs est une qualité admirable qui mérite d'être saluée. Des internautes ont salué son geste, affirmant que son donau conducteur de tricycle est un bel exemple de la façon dont chacun peut faire une différence dans la vie des autres, même avec de petits gestes.